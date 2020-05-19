Итоги 100 дней программы дешевых кредитов: банки выдали 10 млн долларов

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Банки отклоняют три из четырех заявок бизнесменов, которые хотят получить бюджетные средства

За 100 дней реализации государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" девять банков-партнеров выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн (10,3 млн долларов по курсу НБУ). Чаще всего кредитуют сельское хозяйство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

По данным пресс-службы, по состоянию на 15 мая 1241 заявка была отклонена. Среди самых распространенных причин отказа - необоснованность бизнес-плана (26%), недостаточная кредитоспособность (22%), деловая репутация (20%).

"Наиболее подготовленными к такой государственной программе микро - и малого бизнеса оказались аграрии: 57% выданных банками-участниками программы кредитов были именно для предприятий отрасли сельского хозяйства. Также среди активных заемщиков есть представители из сферы торговли и производства - 17%. На третьем месте - промышленники. 6% кредитов были выданы для предпринимателей, которые занимаются промышленной переработкой", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, спрос бизнеса на кредиты по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" есть, но пока этот процесс трудно назвать массовым.

Отметим, по данным "Опроса об условиях кредитования" за II квартал 2020 года украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.

Автор: Александр Белоус