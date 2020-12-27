По итогам саммита Крымской платформы будет подписана декларация, - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова рассказала, что по итогам саммита Крымской платформы по деоккупации полуострова будет принята соответствующая декларация. Саммит планируют провести в мае следующего года в Киеве.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Декларация будет открытой, к ней смогут присоединиться все желающие страны.

Она зафиксирует, что Российская Федерация - страна-агрессор, которая нарушила международное право, а также политику непризнания аннексии Крыма и давления на Российскую Федерацию.

В частности, в этом документе будут содержаться основные акценты с описанием последствий милитаризации Крыма, нарушений прав человека, преследований крымских татар.

"Это политический документ. Основной целью остается деоккупация Крыма, но на пути к ней мы должны разрабатывать тактические шаги. Крымская платформа - один из них", - сказала представительница МИД Украины.

Напомним, Украина хочет привлечь к формату Крымской платформы механизмы Совета ООН по правам человека.

Добавим, недавно в украинском МИД назвали пять приоритетов Крымской платформы. Одним из приоритетов платформы является эффективность санкций против России.