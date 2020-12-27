За підсумками саміту Кримської платформи буде підписано декларацію, - МЗС

Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова розповіла, що за підсумками саміту Кримської платформи з деокупації півострова буде прийнята відповідна декларація. Саміт планують провести у травні наступного року в Києві.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Декларація буде відкритою, до неї зможуть приєднатися всі охочі країни.

Вона зафіксує, що Російська Федерація - країна-агресор, яка порушила міжнародне право, а також політику невизнання анексії Криму і тиску на Російську Федерацію.

Зокрема, в цьому документі будуть міститися основні акценти з описом наслідків мілітаризації Криму, порушень прав людини, утисків кримських татар.

"Це політичний документ. Основною метою залишається деокупація Криму, але на шляху до неї ми маємо розробляти тактичні кроки. Кримська платформа - один з них", - сказала представниця МЗС України.

Нагадаємо, Україна хоче залучити до формату Кримської платформи механізми Ради ООН з прав людини.

Додамо, нещодавно в українському МЗС назвали п'ять пріоритетів Кримської платформи. Одним з пріоритетів платформи є ефективність санкцій проти Росії.