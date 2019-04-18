По итогам 2018 года ПАО "Харьковгаз" получил убыток 367,7 млн гривен

По итогам 2018 года убытки ПАО "Харьковгаз" от услуг по распределению газа составили 367,7 млн гривен. Это произошло вследствие того, что НКРЭКУ вовремя не приняло решений по пересмотру тарифа компании до экономически-обоснованного уровня. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Одной из основных составляющих тарифа на распределение газа ПАО "Харьковгаз" являются производственно-технологические расходы (ПТР). Цена газа, утвержденная НКРЭКУ для приобретения объемов на ПТР, составляет 5,8 тыс. гривен за тыс. куб. м. Но его средневзвешенная фактическая стоимость за 2018 год - более 11 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в результате этого в утвержденном Регулятором тарифе предусмотрены средства на приобретение лишь около 30 млн куб. м топлива при реальной потребности 77,8 млн куб. м.

"ПАО "Харьковгаз" получает услуги балансировки для покрытия производственных нужд у АО "Укртрансгаз". Но оплатить может только средства, выделенные государственным регулятором в тарифе компании", - отметила коммерческий директор ПАО "Харьковгаз" Ирина Листова.

По словам пресс-службы, тариф ПАО "Харьковгаз" последний раз пересматривался государственным регулятором в 2016 году.

"За этот период существенно возросла не только стоимость газа для производственных нужд, но и другие статьи расходов. Так, минимальная заработная плата увеличилась в 3 раза, стоимость дизельного топлива на АЗС выросла с 17 до 28 гривен за литр. Индекс инфляции составил более 35%, а индекс цен производителей промышленной продукции вырос более чем на 66%. Именно из-за необоснованного тарифа, в течение прошлого года ПАО "Харьковгаз" испытывал острый дефицит средств, даже на приобретение горючего для выездов аварийных бригад по вызовам потребителей", - говорится в сообщении пресс-службы.