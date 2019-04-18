За підсумками 2018 року ПАТ "Харківгаз" отримав збиток 367,7 млн гривень

За підсумками 2018 року збитки ПАТ "Харківгаз" від послуг з розподілу газу склали 367,7 млн гривень. Це сталося внаслідок того, що НКРЕКП вчасно не прийняв рішень щодо перегляду тарифу компанії до економічно-обґрунтованого рівня. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Однією з основних складових тарифу на розподіл газу ПАТ "Харківгаз" є виробничо-технологічні витрати (ВТВ). Ціна газу, затверджена НКРЕКП для придбання обсягів ВТВ, становить 5,8 тис. гривень за тис. куб. м. Але його середньозважена фактична вартість за 2018 рік - більше 11 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в результаті цього у затвердженому Регулятором тарифі передбачено кошти на придбання лише близько 30 млн куб. м палива при реальній потребі 77,8 млн куб. м.

"ПАТ "Харківгаз" отримує послуги балансування для покриття виробничих потреб у АТ "Укртрансгаз". Але сплатити може лише кошти, виділені державним регулятором у тарифі компанії", - зазначила комерційний директор ПАТ "Харківгаз" Ірина Лістова.

За словами прес-служби, тариф ПАТ "Харківгаз" востаннє переглядався державним регулятором в 2016 році.

"За цей період істотно зросла не тільки вартість газу для виробничих потреб, але й інші статті витрат. Так, мінімальна заробітна плата збільшилася в 3 рази, вартість дизельного палива на АЗС зросла з 17 до 28 гривень за літр. Індекс інфляції склав більше 35%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс більш ніж на 66%. Саме з-за необґрунтованого тарифу, протягом минулого року ПАТ "Харківгаз" відчував гострий дефіцит коштів навіть на придбання пального для виїздів аварійних бригад по викликам споживачів", - йдеться в повідомленні прес-служби.