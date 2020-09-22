Итальянцы проголосовали за сокращение числа депутатов в парламенте

Фото: референдум в Италии (apnews.com)

На референдуме в Италии утверждено сокращение количества депутатов в обеих палатах парламента. За реформу проголосовали почти 70% избирателей.

Об этом сообщает Rai.

За утверждение сокращения числа депутатов в нижней палате и сенате проголосовали 69,96% участвовавших в референдуме (почти 18 миллионов человек), против - чуть более 30%.

Утвержденная реформа предусматривает сокращение общего числа депутатов с 945 до 600: 400 в нижней палате и 200 - в сенате. Изменения должны быть проведены до следующих парламентских выборов в 2023 году.

Инициативу по сокращению числа депутатов национального парламента продвигала популисткая партия "Движение пяти звезд", являющаяся участником коалиции вместе с Демократической партией премьер-министра Джузеппе Конте. По идее, сокращение количества депутатов позволит снизить затраты на содержание законодательного органа.

Напомним, в конце августа из-за непогоды в Италии погибли четыре человека.

Также, в парламенте Италии показали фрагмент документального фильма "The Wrong Place" об украинском нацгвардейце Виталие Маркиве.