Apple и Amazon оштрафовали в Италии более чем на 200 млн евро

Итальянский антимонопольный суд оштрафовал американских технологичных гигантов Amazon и Apple Inc на сумму более чем 200 миллионов евро. Причиной штрафа послужили нарушения норм конкуренции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как выяснилось, еще в 2018 году компании договорились, что будут препятствовать другим официальным и неофициальным ритейлерам продавать товары компаний Apple и Beats, используя сайт Amazon.com.
"Продажа данных товаров должна была быть разрешена только платформе Amazon, что нарушало норму о конкуренции", - говорится в заявлении суда.
Итальянский суд решил, что данная ситуация нарушает правила Европейского союза и влияет на конкуренцию в отношении цен. В связи с этим компании Amazon выписали штраф в размере 68,7 млн евро. В свою очередь компания Apple должна выплатить 134,5 млн евро штрафа.
Стоит отметить, что обе компании вынуждены теперь будут отменить соглашение.
Чуть позднее представители компании Amazon сделали заявление, в котором сообщили, что категорически не согласны с решением суда и что предложенный штраф "несоразмерный и необоснованный".
Напомним, ранее мы писали о том, что Amazon выплатит штраф в размере 500 тысяч долларов и находится под наблюдением властей Калифорнии. Компания ненадлежащим образом уведомила работников и органы здравоохранения о новых случаях COVID-19.
По словам прокурора Калифорнии Роба Бонта, компания демонстрировала исторически рекордный рост продаж с удвоением стоимости акций и не смогла должным образом уведомить складских работников и местные органы здравоохранения о количестве случаев заболевания COVID-19.