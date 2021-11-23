Apple і Amazon оштрафували в Італії на понад 200 млн євро

Італійський Антимонопольний суд оштрафував американських технологічних гігантів Amazon і Apple Inc на суму більш ніж 200 мільйонів євро. Причиною штрафу послужили порушення норм конкуренції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як з'ясувалося, ще в 2018 році компанії домовилися, що будуть перешкоджати іншим офіційним і неофіційним рітейлерам продавати товари компаній Apple і Beats, використовуючи сайт Amazon.com.
"Продаж цих товарів повинен був бути дозволений тільки платформі Amazon, що порушувало норму про конкуренцію", - йдеться в заяві суду.
Італійський суд вирішив, що дана ситуація порушує правила Європейського Союзу і впливає на конкуренцію щодо цін. У зв'язку з цим компанії Amazon виписали штраф у розмірі 68,7 млн євро. У свою чергу компанія Apple повинна виплатити 134,5 млн євро штрафу.
Варто відзначити, що обидві компанії змушені тепер будуть скасувати угоду.
Трохи пізніше представники компанії Amazon зробили заяву, в якій повідомили, що категорично не згодні з рішенням суду і що запропонований штраф "непропорційний і необгрунтований".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Amazon виплатить штраф у розмірі 500 тисяч доларів і знаходиться під наглядом влади Каліфорнії. Компанія неналежним чином повідомила працівників та органи охорони здоров'я про нові випадки COVID-19.
За словами прокурора Каліфорнії Роба Бонта, компанія демонструвала історично рекордне зростання продажів з подвоєнням вартості акцій і не змогла належним чином повідомити складських працівників і місцеві органи охорони здоров'я про кількість випадків захворювання COVID-19.