Итальянский самолет попал под обстрел в аэропорту Кабула

Сообщается, что огонь по самолету открыли, когда тот уже оторвался от взлетно-посадочной, при этом двигатели работали на максимальной мощности, чтобы самолет мог взлететь. Пилот немедленно выполнил маневр уклонения, после чего продолжил полет по маршруту на авиабазу Аль-Салем в Кувейте.

На самолете помимо афганцев были итальянские журналисты. Никто не пострадал.

Предполагается, что по самолету стреляли из крупнокалиберного пулемета на ближайшей к аэропорту возвышенности. Это первая известная атака на самолет с начала эвакуации из Афганистана.