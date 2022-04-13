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Итальянская компания-производитель кофе Lavazza прекратила работу в России

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Рим, Среда 13 апреля 2022 14:46
Итальянская компания-производитель кофе Lavazza прекратила работу в России Фото: Lavazza уходит из России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Итальянский производитель кофе Lavazza прекращает всю свою деятельность на территории России. Компания также временно приостанавливает продажи в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Lavazza также заявила, что ей придется столкнуться с "чрезвычайно сложным и трудным" 2022 годом из-за роста цен на сырье.

"В первую очередь зеленый кофе, а также упаковка, энергия, логистика и риски, вытекающие из драматической текущей геополитической ситуации", - сказал генеральный директор Антонио Баравалле.

Рост цен в основном был вызван проблемами с глобальной цепочкой поставок и ущербом, вызванным погодными явлениями, добавила базирующаяся в Турине группа.

Прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила 312 млн евро в 2021 году, что на 23,3% больше, чем в 2020 году.

Выручка увеличилась на 11% до 2,3 млрд евро в прошлом году, в том числе благодаря восстановлению канала "вне дома" после замедления, вызванного эпидемией COVID-19, когда из-за карантина люди оставались дома.

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