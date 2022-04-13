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Італійська компанія-виробник кави Lavazza припинила роботу в Росії

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Рим, Середа 13 квітня 2022 14:46
Італійська компанія-виробник кави Lavazza припинила роботу в Росії Фото: Lavazza йде з Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Італійський виробник кави Lavazza припиняє всю свою діяльність на території Росії. Компанія також тимчасово припиняє продажі в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Lavazza також заявила, що їй доведеться зіткнутися з "надзвичайно складним і важким" 2022 роком через зростання цін на сировину.

"В першу чергу зелена кава, а також упаковка, енергія, логістика та ризики, що випливають з драматичної поточної геополітичної ситуації", - сказав генеральний директор Антоніо Баравалле.

Зростання цін в основному було викликане проблемами з глобальним ланцюжком поставок і збитком, викликаним погодними явищами, додала базується в Турині група.

Прибуток компанії до вирахування відсотків, податків, зносу і амортизації (EBITDA) склав 312 млн євро у 2021 році, що на 23,3% більше, ніж у 2020 році.

Виручка збільшилася на 11% до 2,3 млрд євро в минулому році, в тому числі завдяки відновленню каналу "поза домом" після уповільнення, викликаного епідемією COVID-19, коли через карантин люди залишалися вдома.

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