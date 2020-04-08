В Италию прибыл украинский самолет с гуманитарной помощью

Для борьбы с распространением коронавируса в Италию прилетел украинский самолет с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

Как сообщается, украинский самолет с пятью тоннами гуманитарной помощи уже приземлился в Италии. Так, уже сегодня медицинские работники смогут использовать специальные санитайзеры для противодействия распространения болезни.

Напомним, утром из киевского аэропорта "Жуляны" в Рим вылетел самолет с дезинфицирующими жидкостями, как гуманитарная помощь итальянским медикам в борьбе с коронавирусом. Поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, в Италии на принудительном карантине из-за коронавіруса, или в госпитале в интенсивной терапии находятся десятки украинцев.

Кроме того РБК-Украина ранее сообщало, что Италия стала эпицентром распространения коронавируса в Европе. По данным на вторник 7 апреля, всего в Италии свыше 132 тыс. человек заразились новым коронавирусом. Почти 23 тыс. больных уже выздоровели, 16 523 - умерли.