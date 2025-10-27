Італійський суд наказав видати Німеччині українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"
Італійський суд ухвалив рішення, згідно з яким українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного в підриві "Північних потоків", мають передати Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Адвокат українця Нікола Канестріні повідомив, що збирається подати апеляцію на рішення суду у Болоньї до вищого суду Італії. За його словами, в суді використовували докази, які Верховний суд Італії вже визнав недійсними.
Канестріні наголосив, що йдеться не лише про долю українця, а й про довіру до європейської системи судового співробітництва.
"Взаємна довіра не може бути сліпою: вона повинна ґрунтуватися на реальному контролі гарантій, інакше перетворюється на співучасть у порушенні фундаментальних прав", - сказав він.
До тих пір, поки не відбудеться слухання у Касаційному суді Сергій Кузнєцов залишатиметься в Італії.
Підриви "Північних потоків"
Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", які прокладені дном Балтійського моря від РФ до Німеччини, сталося три вибухи.
Уряди США, Британії та європейських країн заявили, що вибухи були результатом цілеспрямованої диверсії.
Зазначимо, Сергія Кузнєцова заарештували 21 серпня на підставі ордера на арешт, виданого Федеральним судом Німеччини, у заміському готелі в Сан-Клементе неподалік італійського міста Ріміні. З того часу українець перебував в ув'язненні в місті Річчоне.
16 вересня суд в Італії наказав екстрадувати Кузнєцова до Німеччини, проте адвокат затриманого подав апеляцію на це рішення.
Під час судового засідання українець заявив, що в день, коли стався підрив газопроводів, він перебував в Україні. 16 жовтня Касаційний суд Італії скасував рішення Апеляційного суду про екстрадицію.