Італійський суд наказав видати Німеччині українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Адвокат українця Нікола Канестріні повідомив, що збирається подати апеляцію на рішення суду у Болоньї до вищого суду Італії. За його словами, в суді використовували докази, які Верховний суд Італії вже визнав недійсними.

Канестріні наголосив, що йдеться не лише про долю українця, а й про довіру до європейської системи судового співробітництва.

"Взаємна довіра не може бути сліпою: вона повинна ґрунтуватися на реальному контролі гарантій, інакше перетворюється на співучасть у порушенні фундаментальних прав", - сказав він.

До тих пір, поки не відбудеться слухання у Касаційному суді Сергій Кузнєцов залишатиметься в Італії.