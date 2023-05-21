Італійський ракетний есмінець посилить ППО Польщі на півроку

Італійський ракетний есмінець Caio Duilio прибув до Польщі, щоб посилити ППО об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio .

"Італійці посилюватимуть нашу протиповітряну оборону не менше шести місяців", - заявив віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, маючи на увазі прибуття італійського корабля Caio Duilio до Гдині.

За словами Блащака, ракетний есмінець Caio Duilio з потужним зенітним та протиракетним озброєнням має посилити оборону польського узбережжя та критичної інфраструктури. Повідомляється, що італійський корабель пробуде в польському порту щонайменше півроку.

"Присутність італійського корабля – результат моїх переговорів із Гвідо Крозетто, міністром оборони Італії. Італійці зміцнять нашу протиповітряну оборону щонайменше на шість місяців", - написав він після візиту до Риму.

Італійський корабель, що прибув до порту ВМС у Гдині, має 153 метри завдовжки та 20,3 метри завширшки. Есмінець озброєний ракетним комплексом PAAMS із 48 вертикальними пусковими установками для зенітних ракет Aster 15/Aster 30 (дальність бою – 30 та 120 км). Корабель також оснащений вісьмома пусковими установками протикорабельних ракет Otomat і оснащений гарматами 25 і 76 мм, а також торпедними установками.

Розвиток польських збройних сил

Польща останніми роками суттєво нарощує свій оборонний потенціал. Зокрема, 15 травня до країни прибули перші американські пускові установки HIMARS. Вони надійдуть до 16-ї механізованої дивізії.

Щоб покращити злагодженість підрозділів, у Підкарпатському воєводстві у південно-східній Польщі навесні пройшли військові навчання Anakonda-23 – найбільші національні навчання, які відбуваються раз на три роки. До них також залучили війська країн-союзників Польщі, зокрема США.

У навчанні візьмуть участь близько 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил Польщі та країн-членів НАТО та партнерів Альянсу, а також представники служб польського Міністерства внутрішніх справ та адміністрації.