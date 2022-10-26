Італійський прем'єр назвала спосіб досягнення миру між Україною та РФ

Єдиним способом сприяти укладенню мирної угоди між Україною та Росією є допомога українській стороні захистити себе воєнними засобами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву італійського прем'єра Джорджі Мелоні, яку цитує The Guardian .
"Миру можна досягти, підтримавши Україну... Це єдиний шанс, який ми маємо для двох сторін, щоб вести переговори", - заявила вона в парламенті напередодні голосування за вотум довіри її нещодавно призначеному уряду.
Зазначимо, Мелоні неодноразово висловлювалася на підтримку України, тоді як її союзники з коаліції Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні займають проросійську позицію через давні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.
Нагадаємо, одразу після призначення вона пообіцяла провести Італію через найважчі часи з часів Другої світової війни та підтримати Україну у війні з Росією.
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