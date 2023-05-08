Італійська нафтогазова компанія Eni звинувачує "Газпром" у зниженні поставок газу
Італійська Eni розпочала арбітражний розгляд після того, як "Газпром" знизив постачання газу до Італії практично до нуля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника італійської нафтогазової компанії, яку приводить Bloomberg.
"Зниження, застосовані "Газпром експортом", підлягають конфіденційному арбітражному розгляду", - йдеться у заяві.
Італійський енергетичний гігант додав, що укладені раніше контракти з "Газпром експортом" залишаються чинними.
"Потоки російського газу до Італії впали майже до нуля. Російська компанія почала скорочувати постачання у червні минулого року", - сказав генеральний директор Eni Клаудіо Декальці.
Італійська компанія прагне повністю замінити російські обсяги газу до 2025 року, орієнтуючись на Алжир, Єгипет, Мозамбік, Конго та Катар. Італія імпортувала близько 40% свого газу із Росії до вторгнення в Україну.
Нагадаємо, що дочірня компанія російського "Лукойлу" завершила продаж нафтопереробного заводу ISAB в Італії. Її купила кіпрська приватна інвестиційна компанія GOI Energy після схвалення італійською владою.
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