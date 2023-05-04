Російський "Лукойл" остаточно продав свій нафтопереробний завод в Італії
Дочірня компанія російського "Лукойлу" завершила продаж нафтопереробного заводу ISAB в Італії. Її купила кіпрська приватна інвестиційна компанія GOI Energy після схвалення італійською владою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника "Лукойлу", яку приводить Reuters.
Кіпрська GOI Energy повідомила, що прагне перетворити нафтопереробний завод на один з основних енергетичних центрів Європи за рахунок синергії з промисловими партнерами, включаючи торговця сировинними товарами Trafigura.
Зазначається, що ISAB та Trafigura підписали довгострокові комерційні угоди, які забезпечать безперебійність поставок сировини та закупівлю готової продукції. Trafigura відіграватиме ключову роль у забезпеченні повноцінної роботи НПЗ у майбутньому.
Завод ISAB на Сицилії переробляє 320 000 барелів нафти щодня, що становить п'яту частину нафтопереробних потужностей Італії.
Хоча "Лукойл" безпосередньо не піддавався західним санкціям щодо Росії, нафтопереробний завод ISAB постраждав від ембарго на постачання російської нафти, оскільки банки не хотіли фінансувати закупівлі для компанії, пов'язаної з РФ.
Нагадаємо, що Італія з жовтня 2022 року працювала над тим, щоб зберегти нафтопереробний завод, що належав російському "Лукойлу".
Своєю чергою влада США запевнила Італію, що її банкам не загрожують штрафи за порушення санкцій, якщо вони допоможуть заводу купувати неросійську нафту.
Нещодавно Італія почала переглядати угоду з продажу НПЗ "Лукойла" через можливі зв'язки покупця з РФ.
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