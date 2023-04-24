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В Італії у Середземному морі врятували 109 мігрантів

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Італія, Понеділок 24 квітня 2023 05:02
В Італії у Середземному морі врятували 109 мігрантів Фото: Італія врятувала понад 100 мігрантів у морі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вродовж доби бегерова служба та гуманітарно-рятувальне судно Італії допомогли зберегти життя 109 мігрантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Група із 29 мігрантів з Судану і Бангладешу була врятована в мальтійській пошуково-рятувальній зоні. Серед людей було двоє неповнолітніх дітей. Одному з них знадобилася медична допомога.

Інша група людей із близько 90 осіб з Афганістану, Пакистану та Сирії врятувала італійська берегова охорона. Їх доставили до калабрійському порту Рокчелла-Йоніка.

Мігранти пливли на 20-метровому вітрильному човні з Туреччини. Серед них були 24 жінки та 14 неповнолітніх дітей.

Раніше ми писали, поліція Італії в морі біля східного узбережжя острова Сицилія знайшла партію кокаїну на 440 млн доларів. Наркотик був ретельно запакований у 70 водонепроникних плаваючих пакетів.

Нагадаємо, міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті наказав заморозити активи сибірського губернатора Артема Усса.

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