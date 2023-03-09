В Італії військового хочуть довічно ув’язнити за шпигунство на користь Росії

В Італії зажадали довічне ув'язнення для обвинуваченого у шпигунстві на користь Росії військовослужбовця Вальтера Біота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Італії, яку приводить Corriere della Sera.

Обвинувачення вважає, що провину Біота доведено. Капітан фрегата перебуває під вартою з 2021 року. Він передав російському чиновнику конфіденційну документацію на суму у 5 тисяч євро.

Під час затримання було виявлені носій даних та коробка з готівкою. Біот звинувачується військовою прокуратурою в розголошенні секретної інформації з метою сприяння шпигунству, передачі конфіденційної інформації та проведення зйомки з метою шпигунства.

Одночасно процес проти військовослужбовця, який з моменту арешту перебуває у в'язниці, веде цивільний суд за звинуваченнями у шпигунстві, розкритті державної таємниці та корупції.