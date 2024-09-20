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В Італії виступили за участь РФ та Китаю на саміті миру, але є умова для Москви

Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтримує участь Росії та Китаю на саміті миру України. Проте Москва не повинна вимагати капітуляції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Таяні, якого цитує RAI.

Глава МЗС вчергове наголосив, що Італія не воює з Росією. Він підтримав саміт миру України, у рамках якого буде можливий діалог про припинення війни.

"Я за мирну конференцію, в якій, як сказав сам Зеленський, повинні брати участь Російська Федерація, а також Китайська Народна Республіка (КНР)", - заявив Таяні.

На думку італійського міністра, на саміт миру Росія не повинна прийти з рішенням щодо капітуляції України.

"Однак я вважаю, що Росія має прийти на конференцію не з рішенням - капітуляція чи поразка України, - бо інакше це не було б мирною угодою", - підкреслив глава МЗС Італії.

 

Саміт миру України

Нагадаємо, що Україна для дипломатичного врегулювання війни представила формулу миру, а також створила саміт миру.

Перший мирний саміт відбувся у червні у Швейцарії, на нього були присутні представники близько 100 країн та організацій. Росія не брала участі у саміті. Проте Україна не виключає присутність представників РФ на другому саміті миру.

Другий мирний саміт може відбутися до кінця листопада. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяІталіяКитайСаміт мируВійна в Україні