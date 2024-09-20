В Італії виступили за участь РФ та Китаю на саміті миру, але є умова для Москви

Глава МЗС вчергове наголосив, що Італія не воює з Росією. Він підтримав саміт миру України, у рамках якого буде можливий діалог про припинення війни.

"Я за мирну конференцію, в якій, як сказав сам Зеленський, повинні брати участь Російська Федерація, а також Китайська Народна Республіка (КНР)", - заявив Таяні.

На думку італійського міністра, на саміт миру Росія не повинна прийти з рішенням щодо капітуляції України.

"Однак я вважаю, що Росія має прийти на конференцію не з рішенням - капітуляція чи поразка України, - бо інакше це не було б мирною угодою", - підкреслив глава МЗС Італії.