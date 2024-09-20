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В Италии выступили за участие РФ и Китая на саммите мира, но есть условие для Москвы

Фото: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поддерживает участие России и Китая в саммите мира Украины. Однако Москва не должна требовать капитуляции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Таяни, которого цитирует RAI.

Глава МИД в очередной раз подчеркнул, что Италия не воюет с Россией. Он поддержал саммит мира Украины, в рамках которого будет возможен диалог о прекращении войны.

"Я за мирную конференцию, в которой, как сказал сам Зеленский, должна принимать участие Российская Федерация, а также Китайская Народная Республика (КНР)", - заявил Таяни.

По мнению итальянского министра, на саммит мира Россия не должна прийти с решением по капитуляции Украины.

"Однако я считаю, что Россия должна прийти на конференцию не с решением - капитуляция или поражение Украины, - иначе это не было бы мирным соглашением", - подчеркнул глава МИД Италии.

 

Саммит мира Украины

Напомним, что Украина для дипломатического урегулирования войны представила формулу мира, а также создала саммит мира.

Первый мирный саммит состоялся в июне в Швейцарии, на нем присутствовали представители около 100 стран и организаций. Россия не участвовала в саммите. Однако Украина не исключает присутствия представителей РФ на втором саммите мира.

Второй мирный саммит может пройти до конца ноября. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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