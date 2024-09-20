В Италии выступили за участие РФ и Китая на саммите мира, но есть условие для Москвы

Глава МИД в очередной раз подчеркнул, что Италия не воюет с Россией. Он поддержал саммит мира Украины, в рамках которого будет возможен диалог о прекращении войны.

"Я за мирную конференцию, в которой, как сказал сам Зеленский, должна принимать участие Российская Федерация, а также Китайская Народная Республика (КНР)", - заявил Таяни.

По мнению итальянского министра, на саммит мира Россия не должна прийти с решением по капитуляции Украины.

"Однако я считаю, что Россия должна прийти на конференцию не с решением - капитуляция или поражение Украины, - иначе это не было бы мирным соглашением", - подчеркнул глава МИД Италии.