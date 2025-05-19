В Італії відродили легендарну марку авто: представлений перший суперкар за багато років

У 2014 році китайський бізнесмен Норман Чой та його фонд Ideal Team Ventures придбали італійську марку De Tomaso та оголосили про її швидке відродження. І лише зараз, через 11 років, суперкар De Tomaso P72 отримав серійну версію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Серійна машина відрізняється від прототипу лише дрібними функціональними деталями. Суперкар виконаний у стилістиці 1960-х років. Творці називають De Tomaso P72 духовним спадкоємцем родстера De Tomaso P70, над яким працювали ще засновник фірми Алехандро де Томазо та знаменитий конструктор Керрол Шелбі.

Інтер'єр De Tomaso P72 також пронизаний ретростилем та аналоговим духом. Творці пишаються повною відсутністю сенсорних екранів та іншої електроніки. Навіть тримач для смартфона не має роз'єму для підключення до бортової системи суперкара. Центральним елементом салону став витончений важіль МКП з відкритим механізмом перемикання.

Заявлено, що P72 має цілком оригінальний вуглепластиковий монокок. Геометрія кріплення та кінематика підвісок типу Push-Rod на підрамниках теж створені спеціально для P72. Серійний суперкар отримав двигун V8 з оригінальним приводним нагнітачем. Повідомляється, що він розвиває 700 к.с.

У парі з двигуном працює шестиступінчаста механіка з укороченими передачами, яка відправляє всю тягу на задню вісь. Підкреслюється, що, відповідно до аналогової ідеології, P72 повністю позбавлений електронних асистентів, залишаючи водія віч-на-віч з машиною.

Динамічні характеристики не оголошені, зате вже відомий тираж суперкара De Tomaso P72 – лише 72 екземпляри. Ціни поки не оголошені, але раніше була інформація, що купе коштуватиме 1,6 млн євро. Виробництво машин буде організовано на власній фабриці в німецькому Афальтербасі, будівництво якої було завершено у грудні минулого року. Перші товарні автомобілі потраплять до замовників до кінця цього року.