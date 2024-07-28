В Італії українець помер на пляжі, рятуючись від ос

На пляжі в місті Кротоне на півдні Італії в результаті нещасного випадку загинув 47-річний громадянин України. Він намагався заховатись у воді від рою ос.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.
За даними видання, чоловік нібито помітив на пляжу рій ос і вирішив урятуватись від них, пірнувши в море.
Спершу вважалось, що причиною смерті став анафілактичний шок від укусу, проте в чоловіка не виявили слідів укусів, тому припускається, що в нього стався серцевий напад і він потонув.
За словами очевидців, врятувати українця було складно саме через велику кількість ос, які переслідували його. Комахи були настільки агресивними, що жалили всіх, хто наближався, зокрема поліцейських і карабінерів.
Попередній огляд пляжу встановив, що оси облаштувались безпосередньо у піску. У зв’язку з цим мер Кротоне Вінченцо Воче розпорядився закрити пляж, поки його не стане безпечно відвідувати.
За даними видання, загиблий 47-річний українець працював інженером, у Кротоне він приїхав на відпочинок із родиною.
Нагадаємо, що на початку цього року бджоли атакували другу ракетку світу та зірвали тенісний матч.
Ми також писали, що категорично не можна робити після укусу бджоли.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.