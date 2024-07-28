В Италии украинец умер на пляже, спасаясь от ос

По данным издания, мужчина якобы заметил на пляже рой ос и решил спастись от них, нырнув в море.

Сначала считалось, что причиной смерти стал анафилактический шок от укуса, однако у мужчины не обнаружили следов укусов, поэтому предполагается, что у него случился сердечный приступ и он утонул.

По словам очевидцев, спасти украинца было сложно именно из-за большого количества преследовавших его ос. Насекомые были настолько агрессивными, что жалили всех, кто приближался, в том числе полицейских и карабинеров.

Предварительный осмотр пляжа установил, что осы обустроились прямо в песке. В связи с этим мэр Кротоне Винченцо Оче распорядился закрыть пляж, пока его не станет безопасно посещать.

По данным издания, погибший 47-летний украинец работал инженером, в Кротоне он приехал на отдых с семьей.