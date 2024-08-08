В Італії створили "оперативну групу" для спостереження за ситуацією у Венесуелі

Скандальні вибори у Венесуелі та протести

Нещодавно у Венесуелі спалахнули протести після оголошення результатів президентських виборів, на яких влада заявила про перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро з результатом 51%.

Опозиція у Венесуелі звинувачує владу у фальсифікаціях при підрахунку голосів і вимагає від Мадуро визнати поразку. Міжнародні спостерігачі та Центр Картера зазначили, що голосування не відповідало міжнародним стандартам чесності.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не може визнати результати виборів, доки не будуть підраховані всі голоси та надані протоколи.

1 серпня Ніколас Мадуро закликав підконтрольний суд переглянути результати виборів у Венесуелі.

Детальніше про вибори у Венесуелі та масові протести там - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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