В Италии создали "оперативную группу" для наблюдения за ситуацией в Венесуэле

Скандальные выборы в Венесуэле и протесты

Недавно в Венесуэле вспыхнули протесты после объявления результатов президентских выборов, на которых власти заявили о победе действующего президента Николаса Мадуро с результатом 51%.

Оппозиция в Венесуэле обвиняет власти в фальсификациях при подсчете голосов и требует от Мадуро признать поражение. Международные наблюдатели и Центр Картера отметили, что голосование не соответствовало международным стандартам честности.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может признать результаты выборов, пока не будут подсчитаны все голоса и предоставлены протоколы.

1 августа Николас Мадуро призвал подконтрольный суд пересмотреть результаты выборов в Венесуэле.

Подробнее о выборах в Венесуэле и массовых протестах там - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.