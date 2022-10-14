В Італії спікером Палати депутатів обрали "великого шанувальника" Путіна

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Rai .

Під час голосування Фонтана набрав 222 голоси депутатів. Також його кандидатуру підтримала й партії "Брати Італії" Джорджії Мелоні, яка, можливо, очолюватиме уряд.

Протягом політичної кар'єри Фонтана боровся з цивільними союзами одностатевих пар й абортами. Заявляв про те, що Італія нібито перебуває під ударом одностатевих шлюбів та імміграції й країну необхідно захистити у битві не на життя, а на смерть.

Водночас депутат є фанатом Путіна. За його словами, голова Кремля, є нібито "еталоном для тих, хто вірить у націоналістичну модель суспільства" та називав його "світлом" для західного світу.