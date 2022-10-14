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В Италии спикером Палаты депутатов избрали "великого поклонника" Путина

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Пятница 14 октября 2022 17:33
В Италии спикером Палаты депутатов избрали "великого поклонника" Путина Фото: Лоренцо Фонтана (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Италии избрали нового спикера Палаты депутатов - нижней палаты парламента. Им стал член правой партии "Лига" и "большой поклонник" президента России Владимира Путина Лоренцо Фонтана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Rai.

Во время голосования Фонтана набрал 222 голоса депутатов. Также его кандидатуру поддержала и партии "Братья Италии" Джорджии Мелони, которая, возможно, будет возглавлять правительство.

В течение политической карьеры Фонтана сражался с гражданскими союзами однополых пар и абортами. Заявлял о том, что Италия якобы находится под ударом однополых браков и иммиграции и страну необходимо защитить в битве не на жизнь, а на смерть.

В то же время, депутат является фанатом Путина. По его словам, глава Кремля является якобы "эталоном для тех, кто верит в националистическую модель общества" и называл его "светом" для западного мира.

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Италия Российская Федерация
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