В Італії склав присягу новий уряд. Зеленський привітав прем'єра Мелоні

Мелоні було приведено до присяги президентом Італії Серджіо Маттареллою на церемонії, що відбулася у палаці Квіріналя в Римі. 24 міністра Мелоні, шість з яких жінки, були приведені до присяги разом із нею.

"Мої привітання Джорджі Мелоні, першій жінці-прем'єр-міністру Італії. Бажаю новому уряду успішно відповісти на всі виклики сьогоднішнього дня. Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю для забезпечення миру та процвітання в Україні, Італії та світі", - написав Зеленський у Twitter.

Мелоні очолює альянс вкрай правих та правоцентристських партій, у тому числі її власну "Брати Італії", і сформувала найправіший уряд, який Італія бачила за останні десятиліття.

Новий уряд сформований у коаліції із двома іншими правими лідерами. Одним із них є Маттео Сальвіні, колишній міністр внутрішніх справ, який став улюбленцем вкрай правих у 2018 році, коли він перетворив свою партію, "Лігу півночі", колись сепаратистську партію, на націоналістичну силу.

Інший - Сільвіо Берлусконі, правоцентристський колишній прем'єр-міністр Італії, широко відомий своїми сексуальними скандалами. Обидва чоловіки раніше публічно висловлювали захоплення президентом Росії Володимиром Путіним, що викликало питання про те, яким буде підхід коаліції до Росії.

Мелоні, яка була рішучим прихильником України, яка бореться із вторгненням Москви, спробувала прояснити позицію свого уряду.

"Для мене є і завжди буде ясно, що я маю намір очолити уряд із чіткою та недвозначною зовнішньою політикою. Італія повністю є частиною Європи та Атлантичного альянсу. Будь-хто, хто не згоден з цим наріжним каменем, не зможе бути частиною уряду. За нашого правління Італія ніколи не буде слабкою ланкою Заходу", - сказала вона.

Тим не менш, ліберали в Італії та Європейському союзі побоюються того, що обіцяний поворот праворуч може означати для країни та її майбутнього, тоді як консервативні виборці вважають, що тільки сильний політик, такий як Мелоні, може вивести країну з кризи на тлі стрімкої зростання енергії, витрат та високого рівня безробіття серед молоді.