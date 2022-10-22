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В Италии привели к присяге новое правительство. Зеленский поздравил премьера Мелони

Фото: премьер Италии Джорджа Мелони (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Новое правительство Италии во главе с Джорджей Мелони приведено к присяге. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил первую в истории Италии женщину-премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Мелони был приведен к присяге президентом Италии Серджио Маттареллой на церемонии, состоявшейся в Квиринальском дворце в Риме. 24 министра Мелони, шесть из которых женщины, были приведены к присяге вместе с ней.

"Мои поздравления Джорджи Мелони, первой женщине-премьер-министру Италии. Желаю новому правительству успешно ответить на все вызовы сегодняшнего дня. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество для обеспечения мира и процветания в Украине, Италии и мире", - написал Зеленский в Twitter.

Мелони возглавляет альянс крайне правых и правоцентристских партий, в том числе ее собственную "Братья Италии", и сформировала самое правое правительство, которое Италия видела за последние десятилетия.

Новое правительство сформировано в коалиции с двумя другими правыми лидерами. Одним из них является Маттео Сальвини, бывший министр внутренних дел, который стал любимцем крайне правых в 2018 году, когда он превратил свою партию, "Лигу севера", когда-то сепаратистскую партию, в националистическую силу.

Другой - Сильвио Берлускони, правоцентристский бывший премьер-министр Италии, широко известный своими сексуальными скандалами. Оба мужчины ранее публично выражали восхищение президентом России Владимиром Путиным, что вызвало вопросы о том, каким будет подход коалиции к России.

Мелони, которая была решительным сторонником Украины, которая борется с вторжением Москвы, попыталась прояснить, позицию своего правительства.

"Для меня есть и всегда будет ясно, что я намерен возглавить правительство с четкой и недвусмысленной внешней политикой. Италия полностью является частью Европы и Атлантического альянса. Любой, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не сможет быть частью правительства. При нашем правлении Италия никогда не будет слабым звеном Запада", - сказала она.

Тем не менее, либералы в Италии и Европейском союзе опасаются того, что обещанный поворот вправо может означать для страны и ее будущего, в то время как консервативные избиратели считают, что только сильный политик, такой как Мелони, может вывести страну из кризиса на фоне стремительного роста энергии, затрат и высокого уровня безработицы среди молодежи.

Ранее Джорджа Мелони заявила о своей полной поддержке Киева после получения поздравлений от президента Украины Владимира Зеленского с ее победой на выборах.

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Италия