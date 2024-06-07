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В Італії розповіли, хто представлятиме країну на саміті миру у Швейцарії

Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні поїде на саміт миру України, який відбудеться у Швейцарії 15-16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Таяні, якого цитує El Mundo.

"Я буду на мирній конференції Україні в Швейцарії", - підтвердив міністр закордонних справ цієї п'ятниці в програмі на італійському громадському телебаченні.

Як відомо, понад 160 представників країн світу підтвердили свою участь у саміті миру України. Зокрема, у саміті візьмуть участь понад 70 глав держав.

 

Що ще відомо про саміт миру

Саміт миру пройде у Швейцарії 15-16 червня. На ньому розглянуть три пункти з української формули миру. Зокрема, щодо повернення українських дітей, яких депортувала Росія, та енергетичну безпеку.

Як відомо, президент США Джо Байден не візьме участь у саміті. Сполучені Штати представить віце-президент Камала Гарріс. Китай відмовився брати участь, оскільки нібито його вимоги про участь Росії проігнорували.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати саміт миру. За його словами, Китай допомагає Москві, що, на думку глави держави, є фактично підтримкою війни.

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ІталіяСаміт миру