З Мілану на море за півціни. Як бюджетно побувати на півдні Італії влітку

Цього літа Італія запускає два нових бюджетних маршрути нічних поїздів - від Мілана на півночі до Лечче на півдні Апулії та Реджо-ді-Калабрія в Калабрії. Квитки коштують приблизно удвічі дешевше ніж квитки на нічні спальні поїзди.

Скільки коштують квитки на два потяги по Італії

З середини червня італійський державний оператор Trenitalia запускає два нові швидкісні потяги Frecciarossa. Два IntercityNotte вже курсують за одним маршрутом, але новий поїзд Frecciarossa швидший на кілька годин і приблизно вдвічі дешевший – ціни на квитки починаються від 29,90 євро в один бік.

Нові поїзди курсуватимуть починаючи з 21 червня і відправлятимуться щоп’ятниці та щосуботи. Нічний поїзд від станції Milano Centrale до Лечче їде трохи більше дев’яти годин, відправляючись о 22:45 і прибуваючи о 7:57. Зворотний поїзд відправляється з Лечче о 21:05 і прибуває в Мілан о 7:35.

Поїзд зупиняється у таких мальовничих локаціях:

Мілано-Рогоредо;

Парма;

Реджо-нель-Емілія;

Модена;

Болонья-Сентрале;

Фоджа;

Барлетта;

Барі (центральна станція);

Монополі;

Фазано;

Остуні;

Бріндізі.

Фото: Реджо-нель-Емілія, Італія (unsplash.com)

Ще один нічний поїзд курсуватиме з Мілано Сентрале до Реджо ді Калабрія в південно-західному регіоні Калабрії.

Дорога займе близько 11 годин, відправлення о 21:20 ввечері та прибуття - о 8:11 ранку. Поїзд зупиняється в Мілано Рогоредо, Реджіо Емілія, Болонья Сентрале, Паола, Ламеція, Розарно та Вілла Сан Джованні. Ціни на квитки починаються від 39,90 євро.

Що треба враховувати пасажирам

Подорожуючи Італією фактично за півціни, треба враховувати важливий нюанс нових бюджетних поїздів.

"У поїзді немає кушеток чи окремих купе, тож ви сидітимете прямо протягом усієї подорожі. Вагона-ресторану також немає, але є бар із закусками, сендвічами та напоями", - зауважують у Euronews Travel.

Але пасажирам також доступні квитки у вагони бізнес-класу. Там є більш зручні та більші за розміром місця, безкоштовний Wi-Fi і безкоштовні закуски. Ціни - від 44,90 євро на маршруті Мілан-Лечче та 54,90 євро на маршруті Мілан-Реджо-ді-Калабрія.

Фото: Місто Монополі (wikipedia.org)

Два найкрасивіших міста південної Італії

Лечче поблизу краю італійського регіону Апулія славиться своїми барочними спорудами медового кольору в унікальному стилі, відомому як бароко лекчезе.

Собор і базиліка Санта-Кроче – вишукані споруди, на стінах вирізьблені релігійні сцени, тварини і природні елементи. У місцевих ресторанах подають локальні страви – смажені кульки з баклажанів і паста орек’єт з бадиллям ріпи.

В місті Реджо-ді-Калабрія поблизу південно-західного краю Італії варто відвідати один з найкращих археологічних музеїв країни, де зберігаються бронзові вироби Ріаче та стародавні грецькі статуї у натуральну величину. У місцевих закладах спробуйте пікантні страви. Наприклад, намазку зі свинячої ковбаси ндуя та сир пекоріно.

Фото: Лечче на півдні Італії (unsplash.com)