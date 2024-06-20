Из Милана на море за полцены. Как бюджетно побывать на юге Италии летом

Железнодорожные путешествия по Европе часто бывают дорогим удовольствием из-за высокой стоимости билетов.
РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает, как посетить живописные локации Италии с помощью бюджетных поездов, которые запускаются в стране на днях.
Этим летом Италия запускает два новых бюджетных маршрута ночных поездов от Милана на севере до Лечче на юге Апулии и Реджо-ди-Калабрия в Калабрии. Билеты стоят примерно в два раза дешевле чем билеты на ночные спальные поезда.
С середины июня итальянский государственный оператор Trenitalia запускает два новых скоростных поезда Frecciarossa. Два IntercityNotte уже курсируют по одному маршруту, но новый поезд Frecciarossa быстрее на несколько часов и примерно вдвое дешевле – цены на билеты начинаются от 29,90 евро в одну сторону.
Новые поезда будут курсировать начиная с 21 июня и отправляться каждую пятницу и субботу. Ночной поезд от станции Milano Centrale в Лечче едет чуть больше девяти часов, отправляясь в 22:45 и прибывая в 7:57. Обратный поезд отправляется из Лечче в 21:05 и прибывает в Милан в 7:35.
Поезд останавливается в таких живописных местах:
Еще один ночной поезд будет курсировать из Милано Сентрале в Реджо ди Калабрия в юго-западном регионе Калабрии.
Дорога займет около 11 часов, отправление в 21:20 вечером и прибытие – в 8:11 утра. Поезд останавливается в Милано Рогоредо, Реджио Эмилия, Болонья Сентрале, Паола, Ламеция, Розарно и Вилла Сан Джованни. Цены на билеты начинаются с 39,90 евро.
Путешествуя по Италии фактически за полцены, нужно учитывать важный нюанс новых бюджетных поездов.
"В поезде нет кушеток или отдельных купе, поэтому вы будете сидеть прямо на протяжении всей поездки. Вагона-ресторана также нет, но есть бар с закусками, сэндвичами и напитками", – отмечают в Euronews Travel.
Но пассажирам также доступны билеты в вагоны бизнес-класса. Там более удобные и большие по размеру места, бесплатный Wi-Fi и бесплатные закуски. Цены – от 44,90 евро на маршруте Милан-Лечче и 54,90 евро на маршруте Милан-Реджо-ди-Калабрия.
Лечче у края итальянского региона Апулия славится своими барочными сооружениями медового цвета в уникальном стиле, известном как барокко лекчезе.
Собор и базилика Санта-Кроче – изысканные сооружения, на стенах которых можно увидеть резные религиозные сцены, животные и природные элементы. В местных ресторанах подают локальные блюда – жареные шарики из баклажанов и паста орекьет с ботвой репы.
В городе Реджо-ди-Калабрия поблизости от юго-западного края Италии стоит посетить один из лучших археологических музеев страны, где хранятся бронзовые изделия Риаче и древние греческие статуи в натуральную величину. В местных заведениях попробуйте пикантные блюда. Например, намазку из свиной колбасы ндуя и сыр пекорино.
Напомним, летом с наступлением высокого сезона путешествий обычно растут цены на авиаперелеты и путевки. Однако можно найти и приемлемые по цене варианты. В частности, среди бюджетных направлений выделяется южная Европа. Мы сообщали, куда можно улететь летом недорого и сколько стоят авиабилеты в разгар сезона отдыха.
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