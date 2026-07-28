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В Італії мафія хоче використовувати ударні дрони "як в Україні"

19:55 28.07.2026 Вт
2 хв
Слідчі виявили нову небезпечну тенденцію, пов'язану зі зброєю з чорного ринку
aimg Марія Науменко
В Італії мафія хоче використовувати ударні дрони "як в Україні" Фото: партія FPV-дронів (armyinform.com.ua)
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Італійська мафія намагається отримати боєприпаси для ударних дронів, подібні до тих, що використовують під час війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Про нову загрозу під час засідання парламентської антимафіозної комісії заявив головний прокурор Палермо Мауріціо де Лучія.

За його словами, правоохоронці вже виявили зброю, яка потрапила до Італії через Балкани.

"Ми виявили зброю, яка походить із Саленто (в Апулії), але насправді була привезена з Балкан - колишньої Югославії", - зазначив прокурор.

Водночас, за його словами, найбільше занепокоєння викликає інтерес мафіозних угруповань до сучаснішого озброєння, яке з'явилося на чорному ринку після початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Нам відомо про інтерес мафії до більш досконалої зброї. Наприклад, тієї, що з'явилася на чорному ринку під час російсько-української війни. У нас є дані про закупівлі боєприпасів, що запускаються з дронів, - зброї, від якої ми не готові захищатися", - повідомив де Лучія.

Він додав, що мафіозні структури намагаються сформувати високотехнологічний арсенал. За словами прокурора, така тенденція спостерігається не лише в районі Палермо, а й в інших регіонах Італії.

Нагадаємо, Україна не лише наростила масштабне виробництво бойових безпілотників, а й стала одним зі світових лідерів у цій сфері.

Про це свідчить і оцінка Пентагону: за словами представника оборонного відомства США Тревіса Метца, нинішні обсяги американського виробництва становлять лише невелику частку від українських, хоча Вашингтон уже намагається прискорити розвиток власної дронної індустрії.

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Дрони Україна Італія
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