В Італії мафія хоче використовувати ударні дрони "як в Україні"

Італійська мафія намагається отримати боєприпаси для ударних дронів, подібні до тих, що використовують під час війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

Про нову загрозу під час засідання парламентської антимафіозної комісії заявив головний прокурор Палермо Мауріціо де Лучія.

За його словами, правоохоронці вже виявили зброю, яка потрапила до Італії через Балкани.

"Ми виявили зброю, яка походить із Саленто (в Апулії), але насправді була привезена з Балкан - колишньої Югославії", - зазначив прокурор.

Водночас, за його словами, найбільше занепокоєння викликає інтерес мафіозних угруповань до сучаснішого озброєння, яке з'явилося на чорному ринку після початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Нам відомо про інтерес мафії до більш досконалої зброї. Наприклад, тієї, що з'явилася на чорному ринку під час російсько-української війни. У нас є дані про закупівлі боєприпасів, що запускаються з дронів, - зброї, від якої ми не готові захищатися", - повідомив де Лучія.

Він додав, що мафіозні структури намагаються сформувати високотехнологічний арсенал. За словами прокурора, така тенденція спостерігається не лише в районі Палермо, а й в інших регіонах Італії.