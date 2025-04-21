В Італії вимагають розслідування закриття Колізею через родину Венса

В Італії некомерційна організація готує скаргу до магістратів через закриття Колізею. Зокрема через родину віцепрезидента США Джей Ді Венса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Італійська організація Codacons планує подати скаргу до прокуратури Рима через закриття Колізею для туристів під час візиту віце-президента США Джей Ді Венса.
Закриття одного з найвідоміших пам’яток світу викликало невдоволення серед туристів, які не змогли потрапити до Колізею через це рішення.
Відповідно до заяви президента Codacons Карло Ріенці, організація вважає, що таке закриття є серйозним порушенням прав туристів, які придбали квитки або стояли в черзі.
Він зазначив, що необхідно з'ясувати, чи є цей випадок кримінально значущим, зокрема щодо можливих порушень у наданні громадських послуг.
Колізей був закритий для відвідувачів з міркувань безпеки під час візиту родини Венса. Незважаючи на те, що віце-президент США залишився на віллі Таверна, його дружина Уша відвідала Колізей.
Codacons планує подати скаргу до прокуратури Рима з проханням провести розслідування та визначити відповідальність за це закриття, яке, на думку організації, порушило права громадян.
Нагадаємо, що нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав "абсурдом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він намагається виправдати диктатора Володимира Путіна під час війни в Україні.
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