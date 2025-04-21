В Италии требуют расследования из-за закрытия Колизея для семьи Вэнса

Итальянская организация Codacons планирует подать жалобу в прокуратуру Рима из-за закрытия Колизея для туристов во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Закрытие одного из самых известных памятников мира вызвало недовольство среди туристов, которые не смогли попасть в Колизей из-за этого решения.

Согласно заявлению президента Codacons Карло Риенци, организация считает, что такое закрытие является серьезным нарушением прав туристов, которые приобрели билеты или стояли в очереди.

Он отметил, что необходимо выяснить, является ли этот случай уголовно значимым, в частности в отношении возможных нарушений в предоставлении общественных услуг.

Колизей был закрыт для посетителей из соображений безопасности во время визита семьи Вэнса. Несмотря на то, что вице-президент США остался на вилле Таверна, его жена Уша посетила Колизей.

Codacons планирует подать жалобу в прокуратуру Рима с просьбой провести расследование и определить ответственность за это закрытие, которое, по мнению организации, нарушило права граждан.