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В Італії двох підприємців підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами

Четвер 21 листопада 2024 14:29
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В Італії двох підприємців підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прокуратура Мілана почала розслідування щодо двох підприємців із Ломбардії, 34 і 60 років, яких підозрюють у передачі секретних даних російським спецслужбам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.

В обмін на криптовалюту підприємці нібито передавали документи, фотографії військових об'єктів та інформацію про систему електронної безпеки.

Як стверджується, контакти підприємців із російською стороною почалися в "глибокій павутині", а потім перейшли в месенджер Telegram. Крім фінансового інтересу, підозрювані, ймовірно, керувалися ідеологічними мотивами, підтримуючи Росію в конфлікті в Україні і виступаючи проти західної політики.

Розслідування велося за участю італійської служби контррозвідки AISE і підрозділу карабінерів, що спеціалізується на боротьбі з контрафактом і кіберзлочинністю.

Серед схем, які фігурують у справі, згадується пропозиція встановити безплатні відеокамери ("дашками") для таксопарків Мілана, що могло дозволити передавати зображення міських районів російським спецслужбам без відома водіїв.

Днями в Україні було затримано підполковника, командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Він виявився "кротом" російської розвідки.

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Італія Російська Федерація
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