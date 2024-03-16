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В Італії біля мерії вибухнула бомба

Фото: в італійському місті Оттана біля мерії вибухнула бомба (ansa.it)
Автор: Володимир Костирін

У муніципалітеті Оттана на італійському острові Сардинія біля будівлі мерії стався вибух. Внаслідок інциденту було значно пошкоджено саму будівлю, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

За даними місцевої поліції, бомба була виготовлена з 3-4 кілограмів вибухової речовини, та завдала величезної шкоди зовнішньому вигляду будівлі мерії та першому поверху, також вилетіли вікна та двері, пошкоджені фасади прилеглих офісів.

Проте будівля ратуші не зазнала структурних пошкоджень, і була визнана придатною для подальшого використання.

Правоохоронці вже отримали записи камер відеоспостереження на момент інциденту. Проте про якихось підозруваних наразі даних немає

Префект Нуоро Джанкарло Діонізі скликав засідання комітету громадської безпеки та безпеки на понеділок вранці та заявив, що "те, що сталося, є надзвичайно серйозним інцидентом".

"У понеділок ми будемо оцінювати ситуацію на комітеті громадської безпеки, але я можу сказати вже, що це не "гаряча" зона: остання бомба проти адміністратора датується 2010 роком, тому це був грім серед ясного неба", - додав він.

Слідчі виключили будь-який зв'язок між цим вибухом та триваючими протестами в районі Нуоро проти встановлення заводів з відновлюваних джерел енергії.

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ІталіяВибух