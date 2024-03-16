В Италии возле мэрии взорвалась бомба

По данным местной полиции, бомба была изготовлена из 3-4 килограммов взрывчатого вещества и нанесла огромный ущерб внешнему виду здания мэрии и первому этажу, также вылетели окна и двери, повреждены фасады близлежащих офисов.

Однако здание ратуши не получило структурных повреждений, и было признано пригодным для дальнейшего использования.

Правоохранители уже получили записи камер видеонаблюдения на момент инцидента. Однако о каких-либо подозреваемых пока данных нет

Префект Нуоро Джанкарло Дионизи созвал заседание комитета общественной безопасности и безопасности на понедельник утром и заявил, что "случившееся является чрезвычайно серьезным инцидентом".

"В понедельник мы будем оценивать ситуацию на комитете общественной безопасности, но я могу уже сказать, что это не "горячая" зона: последняя бомба против администратора датируется 2010 годом, поэтому это был гром среди ясного неба", - добавил он.

Следователи исключили какую-либо связь между этим взрывом и продолжающимися протестами в районе Нуоро против установки заводов из возобновляемых источников энергии.