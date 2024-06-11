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Італія заявила про готовність передати Україні ППО SAMP/T та анонсувала новий пакет

Фото: Антоніо Таяні, голова МЗС Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Італія надасть Україні два пакети допомоги. Один із них передбачає постачання озброєнь, у тому числі й системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час Конференції з відновлення України в Берліні заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Чиновник погодився з думкою, що першочергова стратегія відновлення України - це захист інфраструктури та будівель за допомогою системи ППО.

"І тому я хочу повідомити вам, що Італія готова відправити новий військовий пакет із SAMP/T для протиповітряної оборони України", - наголосив Таяні.

За словами глави МЗС Італії, його країна готова надавати Україні не лише військову допомогу, а й підтримку в інших галузях.

"Є і друга новина. Новий пакет на 140 мільйонів євро для заходів щодо інфраструктури, залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування. Це нове, останнє рішення італійського уряду", - розповів міністр.

ППО SAMP/T для України

Варто зауважити, що такі системи ППО як SAMP/T є однією з головних потреб України, оскільки вони здатні збивати балістичні ракети. До цього українським захисникам надали лише одну батарею SAMP/T. Її передали Франція та Італія у 2023 році.

3 червня західні ЗМІ із посиланням на власні джерела писали про те, що Італія передасть Україні ще одну таку систему ППО. Того ж дня чутки підтвердив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

При цьому чиновник не розкривав термінів, коли батарею можуть доставити в Україну.

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