Італія заявила про готовність передати Україні ППО SAMP/T та анонсувала новий пакет

Чиновник погодився з думкою, що першочергова стратегія відновлення України - це захист інфраструктури та будівель за допомогою системи ППО.

"І тому я хочу повідомити вам, що Італія готова відправити новий військовий пакет із SAMP/T для протиповітряної оборони України", - наголосив Таяні.

За словами глави МЗС Італії, його країна готова надавати Україні не лише військову допомогу, а й підтримку в інших галузях.

"Є і друга новина. Новий пакет на 140 мільйонів євро для заходів щодо інфраструктури, залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування. Це нове, останнє рішення італійського уряду", - розповів міністр.