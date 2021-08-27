UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Италия завершила эвакуацию своих граждан из Афганистана

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 27 августа, из аэропорта Кабула вылетел последний самолет ВВС Италии, который участвовал в вывозе итальянских дипломатов и афганских беженцев. Таким образом Рим закончил эвакуацию из Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Министр отметил, что последним рейсом из Афганистана вылетел итальянский консул Томмазо Калуди, который руководил операцией по эвакуации в Кабуле. Также на борту находится представитель НАТО Стефано Понтекорво и группа работавших в аэропорту военных.

"В полевых условиях до последнего момента они помогали тысячам афганских мирных жителей, начиная с женщин и детей, покинуть страну, а также всем итальянцам, которые решили вернуться домой", - написал Ди Майо.

Напомним, США намерены завершить эвакуацию граждан из Афганистана в течение 36 часов. В настоящее время в стране остается 150 американских граждан, которых необходимо доставить в аэропорт Кабула.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияАфганистанКабул