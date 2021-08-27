Италия завершила эвакуацию своих граждан из Афганистана
Сегодня, 27 августа, из аэропорта Кабула вылетел последний самолет ВВС Италии, который участвовал в вывозе итальянских дипломатов и афганских беженцев. Таким образом Рим закончил эвакуацию из Афганистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Министр отметил, что последним рейсом из Афганистана вылетел итальянский консул Томмазо Калуди, который руководил операцией по эвакуации в Кабуле. Также на борту находится представитель НАТО Стефано Понтекорво и группа работавших в аэропорту военных.
"В полевых условиях до последнего момента они помогали тысячам афганских мирных жителей, начиная с женщин и детей, покинуть страну, а также всем итальянцам, которые решили вернуться домой", - написал Ди Майо.
Напомним, США намерены завершить эвакуацию граждан из Афганистана в течение 36 часов. В настоящее время в стране остается 150 американских граждан, которых необходимо доставить в аэропорт Кабула.