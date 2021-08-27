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Італія завершила евакуацію своїх громадян з Афганістану

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Рим, П'ятниця 27 серпня 2021 17:35
Італія завершила евакуацію своїх громадян з Афганістану Фото: Італія завершила евакуацію з Афганістану (facebook.com/LuigiDiMaio)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 27 серпня, з аеропорту Кабула вилетів останній літак ВПС Італії, який брав участь у вивезенні італійських дипломатів і афганських біженців. Таким чином Рим закінчив евакуацію з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Італії Луїджі Ді Майо.

Міністр зазначив, що останнім рейсом з Афганістану вилетів італійський консул Томмазо Калуді, який керував операцією з евакуації в Кабулі. Також на борту знаходиться представник НАТО Стефано Понтекорво і група військових, які працювали в аеропорту.

"У польових умовах до останнього моменту вони допомагали тисячам афганських мирних жителів, починаючи з жінок і дітей, покинути країну, а також всім італійцям, які вирішили повернутися додому", - написав Ді Майо.

Нагадавши, США мають намір завершити евакуацію громадян з Афганістану протягом 36 годин. В цей час в країні залишається 150 американських громадян, яких необхідно доставити в аеропорт Кабула.

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Італія Афганистан Кабул
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