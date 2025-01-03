Італія запропонувала знизити європейську стелю цін на газ утричі

Євросоюзу слід продовжити надзвичайний ліміт цін на газ і встановити стелю в 60 євро за мегават-годину. Це необхідно, щоб запобігти можливому шоку цін на енергоносії.

Про це заявив міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто Фратін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Межа цін на газ, що діє в ЄС, спливає наприкінці цього місяця і застосовуватиметься тільки в тому разі, якщо європейські ціни на газ перевищать 180 євро за мегават-годину - рівень, який не досягався з перших днів російсько-української війни.

"Я думаю, що ЄС повинен на даному етапі продовжити цінову межу, але не на рівні 180 євро, а на рівні 50 або 60 євро", - заявив італійський міністр у радіоінтерв'ю.

Фратін заявив, що в Італії достатньо запасів газу, щоб без перебоїв протриматися наступні два місяці.

"Я заспокоюю всіх, у нас немає жодних проблем. Система зберігання газу країни заповнена майже на 80%" від своєї потужності, сказав він.

Європейські ціни на газ коливаються близько 14-місячного максимуму в районі 50 євро за мегават-годину (близько 545 доларів за тисячу кубометрів). Холодна погода цього року призвела до того, що сховища виснажуються найшвидшими темпами з моменту початку кризи, викликаної Росією.

Сховища регіону зараз заповнені приблизно на 72% порівняно з 86% у той самий час минулого року. Однак ризик негайного дефіциту в Європі відсутній.

Україна з 1 січня відмовилася продовжувати угоду про транзит газу з Росією і перекрила газовий кран. Це ознаменувало кінець десятиліть домінування Москви на енергетичних ринках Європи.