Италия предложила снизить европейский потолок цен на газ в три раза

Евросоюзу следует продлить чрезвычайный лимит цен на газ и установить потолок в 60 евро за мегаватт-час. Это необходимо, чтобы предотвратить возможный шок цен на энергоносители.

Об этом заявил министр энергетики Италии Джильберто Пикетто Фратин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Действующий в ЕС предел цен на газ истекает в конце этого месяца и будет применяться только в том случае, если европейские цены на газ превысят 180 евро за мегаватт-час - уровень, который не достигался с первых дней российско-украинской войны.

"Я думаю, что ЕС должен на данном этапе продлить ценовой предел, но не на уровне 180 евро, а на уровне 50 или 60 евро", - заявил итальянский министр в радиоинтервью.

Фратин заявил, что у Италии достаточно запасов газа, чтобы без перебоев продержаться следующие два месяца.

"Я успокаиваю всех, у нас нет никаких проблем. Система хранения газа страны заполнена почти на 80%" от своей мощности, сказал он.

Европейские цены на газ колеблются около 14-месячного максимум районе 50 евро за мегаватт-час (около 545 долларов за тысячу кубометров). Холодная погода в этом году привела тому, что хранилища истощаются самыми быстрыми темпами с момента начала кризиса, вызванного Россией.

Хранилища региона сейчас заполнены примерно на 72% по сравнению с 86% в то же время в прошлом году. Однако риск немедленного дефицита в Европе отсутствует.

Украина с 1 января отказалась продлевать соглашение о транзите газа с Россией и перекрыла газовый кран. Это ознаменовало конец десятилетий доминирования Москвы на энергетических рынках Европы.