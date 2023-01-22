Італія закінчує спільну з Францією підготовку комплексу ППО SAMP-T для передачі Україні

Голова закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що вони спільно з Францією закінчують підготовку зенітного ракетного комплексу SAMP-T, який буде переданий Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera .

"У співпраці з Францією ми завершуємо відправку SAMP-T, і в будь-якому випадку є інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно", - заявив Таяні.

Він також розповів, що Італія надала Україні вже п'ять пакетів військової допомоги на суму близько 1 мільярда євро, а зараз готується шостий пакет, до якого входять системи ППО.