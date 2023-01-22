UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Італія закінчує спільну з Францією підготовку комплексу ППО SAMP-T для передачі Україні

Фото: глава закордонних справ Італії Антоніо Таяні (GettyImage)
Автор: Каріна Левицька

Голова закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що вони спільно з Францією закінчують підготовку зенітного ракетного комплексу SAMP-T, який буде переданий Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

"У співпраці з Францією ми завершуємо відправку SAMP-T, і в будь-якому випадку є інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно", - заявив Таяні.

Він також розповів, що Італія надала Україні вже п'ять пакетів військової допомоги на суму близько 1 мільярда євро, а зараз готується шостий пакет, до якого входять системи ППО.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Італія направить до Словаччини ППО SAMP-T, а Братислава своєю чергою передасть Україні Patriot

Раніше РБК-Україна писало про те, що нещодавно було продемонстровано перші фотографії IRIS-Т, яка у перші дні свої роботи в Україні збила 100 відсотків ворожих цілей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італіядопомога армії