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Италия заканчивает совместную с Францией подготовку комплекса ПВО SAMP-T для передачи Украине

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Италия, Воскресенье 22 января 2023 17:14
Италия заканчивает совместную с Францией подготовку комплекса ПВО SAMP-T для передачи Украине Фото: глава иностранных дел Италии Антонио Таяни (GettyImage)
Автор: Карина Левицкая

Глава иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что они совместно с Францией заканчивают подготовку зенитного ракетного комплекса SAMP-T, который будет передан Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

"В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP-T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально", – заявил Таяни.

Он также рассказал, что Италия предоставила Украине уже пять пакетов военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро, а сейчас готовится шестой пакет, включающий системы ПВО.

Напомним, по данным западных СМИ, Италия направит в Словакию ПВО SAMP-T, а Братислава в свою очередь передаст Украине Patriot.

Ранее РБК-Украина писала о том, что недавно были продемонстрированы первые фотографии IRIS-Т, которые в первые дни свои работы в Украине сбили 100 процентов враждебных целей.

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