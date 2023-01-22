Италия заканчивает совместную с Францией подготовку комплекса ПВО SAMP-T для передачи Украине
Глава иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что они совместно с Францией заканчивают подготовку зенитного ракетного комплекса SAMP-T, который будет передан Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
"В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP-T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально", – заявил Таяни.
Он также рассказал, что Италия предоставила Украине уже пять пакетов военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро, а сейчас готовится шестой пакет, включающий системы ПВО.
Напомним, по данным западных СМИ, Италия направит в Словакию ПВО SAMP-T, а Братислава в свою очередь передаст Украине Patriot.
Ранее РБК-Украина писала о том, что недавно были продемонстрированы первые фотографии IRIS-Т, которые в первые дни свои работы в Украине сбили 100 процентов враждебных целей.
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