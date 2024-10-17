Італія заборонила сурогатний туризм: як каратимуть порушників

Зазначається, що за сурогатний туризм передбачається до двох років тюремного ув'язнення та штрафи до 1 мільйона євро для тих, хто порушує цю заборону.

Відомо, що цю ініціативу запропонувала прем'єр-міністр Джорджії Мелоні та її ультраправа партія "Брати Італії". Закон має на меті зупинити практику сурогатного материнства серед італійців.

По суті, він поширює заборону, яка вже діяла на території Італії з 2004 року, на випадки, коли громадяни вирушають за кордон для використання сурогатного материнства в країнах, де це легально, зокрема у Сполучених Штатах чи Канаді.

Зокрема відомо, що прем’єр-міністр Мелоні неодноразово називала сурогатне материнство "нелюдською" практикою, що "перетворює дітей на продукт супермаркету". Така думка також співпадає з позицією католицької церкви, яка виступає проти сурогатного материнства.

"Материнство є абсолютно унікальним і незамінним, тому потрібно викорінити сурогатне материнство як явище", - заявив сенатор Лавінії Меннуні, представник партії "Брати Італії".

Наразі відомо, що закон викликав значний суспільний резонанс, особливо серед ЛГБТ-спільноти та правозахисників. Вони вважають, що заборона несправедливо спрямована проти одностатевих пар, для яких сурогатне материнство є одним із небагатьох способів стати батьками.

За словами Алесії Крочіні, президента організації Rainbow Families, більшість італійців, які звертаються до сурогатного материнства, є гетеросексуальними, але вони роблять це таємно. Таким чином, нова заборона, на її думку, непропорційно вдарить саме по ЛГБТ-спільноті.

Протести проти законопроєкту відбулися біля будівлі сенату. Один із найвідоміших активістів за права ЛГБТ в Італії, Франко Ґрілліні, заявив:

"Якщо в когось є дитина, йому треба дати медаль. Натомість вас відправляють у в’язницю, якщо у вас немає дітей традиційним способом", - заявив один із найвідоміших активістів за права ЛГБТ в Італії, Франко Ґрілліні.

Він також додав, що такого закону немає в жодній країні світу.

Відомо, що закон був ухвалений на тлі демографічної кризи в Італії. За даними Національного статистичного інституту (ISTAT), країна стикається з рекордно низькою народжуваністю.

Повідомляється, що у 2023 році статистика народжуваності у країні впала до історичного мінімуму після 15-го поспіль року скорочення. Однак уряд Мелоні продовжує акцентувати увагу на захисті традиційних сімейних цінностей, що, на думку критиків, ще більше ускладнює можливості для громадян, які прагнуть стати батьками.