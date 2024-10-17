Италия запретила суррогатный туризм: как будуть наказывать нарушителей

Отмечается, что за суррогатный туризм предусматривается до двух лет тюремного заключения и штрафы до 1 миллиона евро для нарушающих этот запрет.

Известно, что эту инициативу предложила премьер-министр Джорджии Мэлони и ее ультраправая партия "Братья Италии". Закон преследует цель остановить практику суррогатного материнства среди итальянцев.

По сути, он распространяет уже действовавший на территории Италии с 2004 года запрет на случаи, когда граждане отправляются за границу для использования суррогатного материнства в странах, где это легально, в частности в Соединенных Штатах или Канаде.

В частности известно, что премьер-министр Мэлони неоднократно называла суррогатное материнство "бесчеловечной" практикой, которая "превращает детей в продукт супермаркета". Такое мнение также совпадает с позицией католической церкви, выступающей против суррогатного материнства.

"Материнство абсолютно уникально и незаменимо, поэтому нужно искоренить суррогатное материнство как явление", - заявил сенатор Лавинии Меннуни, представитель партии "Братья Италии".

Пока известно, что закон вызвал значительный общественный резонанс, особенно среди ЛГБТ-сообщества и правозащитников. Они считают, что запрет несправедливо направлен против однополых пар, для которых суррогатное материнство является одним из немногих способов стать родителями.

По словам Алесии Крочини, президента организации Rainbow Families, большинство итальянцев, которые обращаются к суррогатному материнству, гетеросексуальны, но они делают это тайно. Таким образом, новый запрет, по его мнению, непропорционально ударит именно по ЛГБТ-сообществу.

Протесты против законопроекта прошли у здания сената. Один из самых известных активистов по правам ЛГБТ в Италии, Франко Гриллини, заявил:

"Если у кого есть ребенок, ему нужно дать медаль. Зато вас отправляют в тюрьму, если у вас нет детей традиционным способом", - заявил один из самых известных активистов по правам ЛГБТ в Италии, Франко Гриллини.

Он также добавил, что такого закона нет ни в одной стране мира.

Понятно, что закон был принят на фоне демографического кризиса в Италии. По данным Национального статистического института (ISTAT), страна сталкивается с рекордно низкой рождаемостью.

Сообщается, что в 2023 году статистика рождаемости в стране упала до исторического минимума после 15-го года сокращения. Однако правительство Мэлони продолжает акцентировать внимание на защите традиционных семейных ценностей, что, по мнению критиков, еще больше усложняет возможности для граждан, стремящихся стать родителями.