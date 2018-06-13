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Італія викликала посла Франції через конфлікт навколо біженців

НовиниПолітика    13.06.2018 - 20:50
Фото: рятувальне судно Aquarius
Фото: рятувальне судно Aquarius

Бенжамен Гриво назвав цинічною відмову влади Італії пропустити в свій порт рятувальне судно

Уряд Італії викликав французького посла Крістіана Масі у зв'язку з висловлюваннями президента Франції Емманюеля Макрона в конфлікті навколо прийому судна з біженцями в Середземному морі. Про це йдеться на сайте італійського МЗС.

"Після заяв, що пролунали вчора в Парижі з приводу рятувального судна Aquarius, міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Енцо Моаверо-Міланезі викликав сьогодні вранці в міністерство посла Французької Республіки в Італії", - йдеться у документі.

Зазначимо, раніше представник французького уряду Бенжамен Гриво назвав дії влади Італії в ситуації з Aquarius, якому не дали причалити до італійських берегів, безвідповідальними і цинічними.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, відразу кілька мерів на півдні Італії не згодні з рішенням віце-прем'єра і глави Міністерства внутрішніх справ Маттео Сальвіні закрити порти країни для рятувального судна з понад 600 мігрантами на борту.

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Теги публікації: Франція, Італія, судно, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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